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مرأة

بتسريحة شعر مختلفة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:31 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
تألقت المطربة شمس الكويتية  بإطلالة جذابة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خطفت شمس الكويتية الأنظار بإطلالتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وارتدت شمس الكويتية فستان اوف شولدر من الجلد باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها مرفوع إلى الأعلى بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ واختارت  وضع اللون الموف البني الناعم كأحمر شفاه، مع الكحل و الماسكرا لتبرز جمال عينيها.

وأكملت شمس الكويتية بارتداء الإكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة بسيط باللون الفضي حول عنقها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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صباح السعادة حبايبي 💐🌕

A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on

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