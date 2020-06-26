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ديني

منصات الأزهر الإعلامية تنشر فيلم "النيل حياتنا" للتأكيد على حق مصر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:15 م
نهر النيل
نهر النيل
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محمد شحتة
شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها الإعلامية فيسبوك، يوتيوب، وانستجرام، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل حرصًا من الأزهر الشريف في دعم القضايا العادلة لمصر؛ كونه أحد أذرع القوة الناعمة لمصر عالميا وتأكيدًا منه على حق مصر التاريخي والشرعي في مياه النيل.

ويأتي هذا الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وكانت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وجهت الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها.
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