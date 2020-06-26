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رياضة

استعدادا للتدريبات.. المقاولون يجري غدا المسحة الثانية لكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:43 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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حسن العمدة
قرر نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الخضوع للمسحة الثانية غدا للكشف عن فيروس كورونا.

وجاء ذلك القرار استعدادا لعودة الفريق للتدريبات بعد غياب أكثر من 100 يوم بسبب تفشي فيروس كورونا داخل مصر.


وكان المقاولون العرب أجرى المسحة الأولى الاثنين الماضي بحضور جميع لاعبي الفريق ماعدا سيف الدين الجزيري المتواجد حاليًا المتواجد في تونس وعبد الله ياسين في فرنسا.

واعلن نادي المقاولون ان الفريق سيعود للتدريبات من اجراء المسحة الثانية وكان عماد النحاس قسم الفريق الي 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزامًا بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة اللاعبين.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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