استعدادا للتدريبات.. المقاولون يجري غدا المسحة الثانية لكورونا

تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزامًا بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة اللاعبين.

واعلن نادي المقاولون ان الفريق سيعود للتدريبات من اجراء المسحة الثانية وكان عماد النحاس قسم الفريق الي 4 مجموعات بحيث