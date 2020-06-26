وسائل إعلام إيرانية: خفر السواحل السعودي يطلق النار على صيادين إيرانيين

زعمت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن قوات خفر السواحل السعودية أطلقت النار باتجاه صيادين إيرانيين.

ونقلت عن مسؤول في البحرية الإيرانية قوله إنه تم إطلاق النار على الصيادين بعد تجاوزهم الحدود البحرية في مياه الخليج العربي.

وأوضح أنه لا توجد إصابات بحسب التقارير الأولية.

وكانت السعودية قد أطلقت سراح صيادين إيرانيين اعتقلتهم قوات خفر السواحل عام 2017، بعد مفاوضات بين الجانبين





وتشهد العلاقات السعودية الأمريكية توترا شديدا على خلفية الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي في اليمن، والتي تشن هجمات على الأراضي السعودية.