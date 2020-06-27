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مرأة

نصيحة الأبراج لمواليد ٢٧ يونيو وماذا يقول تاريخ ميلادهم

السبت 27/يونيو/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

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20 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟ 

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصيحة لشخصية مواليد يوم 27 يونيو فى عيد ميلادهم.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 27 يونيو فإن ذلك يعنى أنك تتمتع بروح كرم وتفانى، ولديك استعداد للتضحية، لكنك محب للسيطرة، وتميل للعيش فى الخيال، كما أنك ملهم وتحب السفر وتميل للغموض وللعيش داخل نفسك.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 27 يونيو فى عيد ميلاده تقول له فيها، إن هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا فى كل شىء.

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