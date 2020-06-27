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سيارات

منهاهيونداي سانتا .. أفضل سيارات كروس أوفر 2020

السبت 27/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
سيارة كروس أوفر 2020 تعتبر من  أكثر السيارات الأكثر شعبية في الأسواق لوجود مساحة كافية للركاب والتخزين علاوةعلى قدرتها على تحمل المسافات البعيدة خاصة على الطرق الوعرة والجبال بالإضافة إلى سيارة كروس اوفر مريحة للعائلات والسفر .
 
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جاءت مازاد CX5 2020 من أفضل سيارة كروس اوفر 2020 بفضل أدائها العالي وتصميمها الداخلي الراقي وتتسع لـ5 أشخاص بالإضافة إلى كابينتها بتصميم راقي بأعلى معايير الجودة كما تتميز محرك ب4 اسطوانات بقوة 187 حصانًا وشاحن توربيني ب4 اسطوانات بقوة 227 حصانًا ومحرك ديزل توربو بقوة 168 حصانًا، وتستهلك هذه السيارة حوالي 9.41 لتر لكل 100كم في المدينة و7.59 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.

أما هيونداي سانتا 2020 تعتبر أفضل سيارة كروس أوفر 2020 كما أنها متوسطة الحجم وفازت بجائزة لأفضل سيارة دفع رباعي لعام 2020 بنظام ترفيهي مع شاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش و 4 منافذ وبلوتوث وتطبيقات ذكيية مثل أندرويد وآتو وآبل كاري بلاي وراديو الأقمار الصناعية  وتتميز هذه السيارة بمحرك 4 اسطوانات بقوة 185 حصانًا ويتوفر محرك توربو 4 اسطوانات بقوة 235 حصانًا كما أنه يستهلك حوالي 10.69 لتر لكل 100كم في المدينة و8.11 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.

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اما الأكثر تميزا فجاءت كيا سبورتاج 2020 بكابينة داخلية جذابة والكثير من التقنيات سهلة الاستخدام   كما تتميز سبورتاج 2020  مع شاشة تعمل باللمس قياسها 8 إنش ونظام الملاحة وتطبيقات ذكية مثل أندرويد أوتو وآبل كار بلاي و6 سماعات وشحن الهواتف اللاسلكية علاوة على مميزات السلامة والامان مثل شاشة مراقبة حالة السائق والكاميرا والؤوية الخلفية ونظام تحذير قبل الاصطدام  مع ميزة اكتشاف المشاه ومراقبة النقاط العمياؤ وتنبيه من حركة المرور الخلفية .

وتتميز كيا سبورتاج 2020 بمحرك 4 اسطوانات سعسته 204 لتر بقوة 181 حصان ويتوفر محرك تيربو 4 اسطوانات بقوة 420 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات كما أنه يستهلك حوالي 10.23 لتر لكل 100 كم في المدينة و 7.84 لتر لكل 100 كم على الطرق الخارجية .










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