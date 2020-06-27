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اقتصاد

الأتربي: إنشاء البنك الرقمى يتضمن تقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

السبت 27/يونيو/2020 - 02:30 م
البنك الرقمى
البنك الرقمى
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ولاء عبد الكريم
أكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر، أن البنك المركزى تبنى منظومة لدعم استراتيجية واضحة نحو التحول الرقمى، لهذا تم تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والمنوط به الإسراع بعملية التحول الرقمى والتوجه نحو المدفوعات الالكترونية.

وأضاف خلال ندوة ريادة الاعمال والتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس اليوم السبت ان البنك المركزى قام  بوضع باب كامل فى قانون البنوك الجديد يتضمن التحول الرقمى وكل هذا يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة أقل اعتمادًا على النقد «الكاش»، وهو ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية.

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وقال  إن بنك مصر مهتم بشكل كبير بالتحول الرقمى وتم تأسيس إدارة منذ سنة للإسراع بعملية التحول بالإضافة إلى تأسيس بنك رقمى بالكامل والذى سيكون مملوك لشركة منفصلة عن بنك مصر، ولكنها مملوكه بالكامل للبنك، ومنذ 18 شهرا ويتم عمل الدراسات اللازمة، والحصول على الموافقات من البنك المركزى، وخلال 6 شهور سيتم الإعلان عنه، وتمت الاستعانة بشركة علمية

ونوة الاتربى ان البنك الرقمى سيقدم  القروض متناهية الصغر والصغيرة، وهذا ما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الشمول المالى الذى يتطلب وصول الخدمات المصرفية لكل مواطن، وهناك مناطق يصعب على البنوك الوصول إليها لهذا سيكون البنك الالكترونى الوسيلة للوصول إلى هذا المناطق، وكما يتم بالتوازى التوسع فى افتتاح الفروع ووصل عدد الفروع 710 أفرع لبنك مصر، لدعم الشمول المالى الذى يتم عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى، والتحول الرقمى.

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