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أخبار العالم

3927 إصابة جديدة.. الرياض تتراجع والهفوف ومكة تتصدران قائمة إصابات كورونا في السعودية

السبت 27/يونيو/2020 - 04:52 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
عادت الحياة فى السعودية من جديد إلى طبيعتها بعد أن أفسحت السلطات المجال على مصراعيه امام الغالبية العظمى من الأنشطة، وتواصل العاصمة الرياض تسجيل تراجع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولي بين المدن والمناطق السعودية  نظرا لتجاهل الكثير من سكان المدينة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن أخر إحصائيات الفيروس ما بين إصابات ووفيات وحالات حرجة ، حيث سجلت الفرق المعنية برصد الوباء 3927 إصابة جديدة ، ليرتفع الإجمالي إلى 178504 حالة، فيما تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 122128.

وسجلت مؤشرات الصحة 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بــ كوفيد 19 الي  1511 في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الحالات النشطة 54865 حالة، والحالات الحرجة 2283 حالة.

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وبالعودة إلى العاصمة السعودية "الرياض" نجد أن التقرير بيًن أنها احتلت المركز السابع في أعداد الإصابات بــ" كوفيد 19" بـــ181 حالة من إجمالي 2169 حالة سجلتها 7 مدن داخل المملكة ، حيث جاء ترتيبها كالتالي " الهفوف بــ 535 ثم مكة المكرمة بــ 408 حالة تلاها الدمام بـ 399 حالة ثم ابها بــ 234 حالة ، ثم خميس مشيط بــ 209 حالة ثم الطائف بــ 208 حالات " في حين توزع باقي الحالات الــ " 3927 " علي باقي مدن ومناطق المملكة.

جدير بالذكر ان بلاد الحرمين الشريفين قد أعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية التي كانت قد حددتها وزارة الصحة لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون والتباعد الإجتماعي والجسدي.
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