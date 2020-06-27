محافظ الأقصر يبحث مع قيادات القطاع السياحي خطة استئناف النشاط ووسائل حماية الزوار

عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اجتماعًا مع عدد من قيادات القطاع السياحي واصحاب الشركات والفنادق والمطاعم وممثلي الغرف السياحية لبحث استئناف وعودة حركة السياحة الي الأقصر ، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة ووكيل وزارة الصحة الحالي بالمحافظة الدكتور طاهر اسماعيل ووكيل وزارة الصحة السابق بالمحافظة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد .





استهل المحافظ كلمته في الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر بعرض الوضع الصحي للأقصر فيما يخص فيروس " كورونا " المستجد منذ بدء الازمة مرورًا بالوضع الحالي متمثلًا في انخفاض نسب الإصابة بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات الشفاء بنسبة كبيرة جداُ حيث تم التأكيد علي الجهود الصحية والاجراءات التي قامت بها الدولة بناء علي توجيهات القيادة السياسية وتطبيق الاجراءات الاحترازية منذ بداية الازمة والدور الكبير الذي قامت به جميع الوزارات واللجنة العليا لادارة الازمة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارء والتي ادت الي تحسن الاوضاع بالمحافظة بنسبة مبشرة وجيدة جدًا كما تم التأكيد علي اهمية التزام المواطنين بقرارات الحماية وتطبيق الاجراءات الاحترازية .





وتطرق الاجتماع الي استعراض للموقف الحالي للفنادق والمنشأت السياحية ومدي جاهزيتها لاستقبال السياح وخطة كل منشأة لتطبيق الاجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات الخاصة بالوقاية والحماية حرصا علي سلامة زوار المحافظة .





وعرض المشاركون في الاجتماع مطالبهم التي تمثلت في تعظيم الدور الاعلامي والتسويقي للمحافظة والترويج لها خارجيًا والتنسيق المسبق لزيادة عدد رحلات الطيران الوافدة للمحافظة مع التركيز علي الطيران العارض " الشارتر "





أعربوا عن تفاؤلهم بعودة السياحة بشكل تدريجي مؤكدين ان عددا منهم تلقي بالفعل حجوزات سياحية ويجري تطبيق الاجراءات الاحترازية بمنشآتهم السياحية .









كما أشادوا بقرارات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار لدعم المنظومة والقطاع السياحي والمتمثلة في فتح معبدي الاقصر والكرنك ووادي الملوك والدير البحري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل المقبل وكذلك تخفيض رسوم الدخول للاجانب في المزارات السياحية بنسبة 50 % حتي نهاية اكتوبر المقبل مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.





وعبروا عن تقديرهم لجهود وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وما تقوم به الوزارة من جهد لمتابعة قرارات اعادة استئناف النشاط الخاصة بالتنمية المحلية.





كما أعربوا عن تقديرهم لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وما يبذل من جهود من للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه .





من جانبه اشار المحافظ الي قيام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسخير كافة الجهود والانشطة لعودة النشاط بالتزامن مع خطة تطبيق الاجراءات الوقائية بما يسهم في اعادة تشغيل العمالة غير المنتظمة في قطاع السياحة لافتا الي ضرورة وضع قائمة باولويات مطالب واحتياجات القطاع لرفعها الي الجهات المختصة ، وتشكيل لجنة من المشاركين في الاجتماع لتحديد مطالبهم لرفعها الي الجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة .





اختتم الاجتماع بتكريم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة السابق بمحافظة الأقصر عقب نقله كوكيل لوزارة الصحة بمحافظة دمياط حيث قدم له المحافظ درع المحافظة نظير فترة تقلده العمل كوكيلًا لوزارة الصحة بالمحافظة مشيدًا بجهوده في تطوير القطاع الصحي بالأقصر وما تم من اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





كما رحب المحافظ بوكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة الأقصر الدكتور الطاهر اسماعيل متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة داخل المحافظة ومطالبًا اياه ببذل الجهد وتكثيف العمل للنهوض بالمنظومة الطبية بالمحافظة .