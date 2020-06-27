محافظ الإسكندرية يتابع عمليات فتح المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ونائبه أحمد جمال، بمتابعة عمليات فتح المساجد بالمحافظة وأداء صلاة الفجر بمسجد سيدي المرسي أبو العباس بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، مشيدًا سيادته بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة .





وكان هذا في إطار متابعة وزارة الأوقاف اليوم السبت 27/ 6/ 2020م بفتح المساجد بعد تعليق استمر أكثر من ثلاثة أشهر على مستوى الجمهورية .





وتؤكد الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية .



