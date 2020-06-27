AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محافظ الإسكندرية يتابع عمليات فتح المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت 27/يونيو/2020 - 05:14 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية خلال تفقده بفتح المساجد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائبه أحمد جمال، بمتابعة عمليات فتح المساجد بالمحافظة وأداء صلاة الفجر بمسجد سيدي المرسي أبو العباس بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، مشيدًا سيادته بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة .

وكان هذا في إطار متابعة وزارة الأوقاف اليوم السبت 27/ 6/ 2020م بفتح المساجد بعد تعليق استمر أكثر من ثلاثة أشهر على مستوى الجمهورية .

وتؤكد الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية .

سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ليلة القدر

الأوقاف: شباب متطوع لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية قبل دخول المساجد

حي على الصلاة.. كيف استقبلت المساجد المصلين بعد 3 أشهر من الإغلاق.. شاهد

بعد تعليق الصلاة 3 أشهر.. الأوقاف: المصلون أثبتوا أنهم على وعي كامل بالمرحلة التي نمر بها

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل 5 متهمين في إعادة محاكمة بديع وآخرين بـ «اقتحام قسم العرب»

من على الشاطئ.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تحذير خطير.. الموجة الثانية لكورونا تستهدف الشباب تحت سن 40 عاما

في ذكرى رحيله.. رأى محرم فؤاد فى عمرو دياب وهانى شاكر وعلى الحجار.. وقصة اختطافه

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بـ الأبيض والأسود.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بـ كاش مايوه تايجر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد