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فن

أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تقترب من 9 ملايين مشاهدة

السبت 27/يونيو/2020 - 10:55 م
أصالة - جيتني مكسور
أصالة - جيتني مكسور
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سعيد فراج - محمد نحلة
حققت أغنية جيتني مكسور للفنانة السورية أصالة نصري 8 ملايين و824 ألفا، مقتربة من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الجاري. 

واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.

"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج. 

وتواصل اصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد اخر البوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
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