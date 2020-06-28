صندوق تحيا مصر يوفر 39300 كمامة طبية و1800 بدلة عزل واقية لمستشفيات الأزهر وصدر بني مزار وحميات أسوان

أعلن صندوق "تحيا مصر" عن توفير 39300 كمامة طبية و1800 بدلة عزل واقية لمستشفيات الأزهر التخصصي والصدر ببني مزار وحميات أسوان، وتوفير 40 جهاز تنفس صناعي و16 ألف بدلة عزل و800 ألف كمامة ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة".









وسلم الصندوق اليوم، الأحد، أقسام العزل بمستشفيات الأزهر التخصصي بمحافظة القاهرة، والصدر ببني مزار في محافظة المنيا، وحميات أسوان المستلزمات الطبية والمطهرات لدعم وحماية الفرق الطبية بها.





وتضمنت المستلزمات 11200 كمامة جراحية، و1100 كمامة kn95، و600 بدلة عزل، و345 لتر مطهرات، و11200 زوج من القفازات الطبية، وذلك لدعم الفرق الطبية بمستشفى الأزهر التخصصي، كما تم توفير 22400 كمامة جراحية، و1750 كمامة kn95، و1200 بدلة عزل واقية، و495 لترا من المطهرات، و5000 زوج من القفازات الواقية لمستشفى حميات أسوان، وكذلك توفير 2500 كمامة جراحية، و350 كمامة n95 ،و45 لتر مطهرات، و5000 زوج من القفازات الطبية لصالح مستشفى حميات بني مزار بمحافظة المنيا.









يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق الأسبوع الماضي لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).









من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن كبداية توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي: مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، وقصر العيني والأزهر التخصصي، والشيخ زايد، والعجوزة النموذجي، وزفتى العام، وحميات أسوان، وصدر أسيوط، وسوهاج العام، والصدر ببني مزار بالمنيا.









وأضاف أنه يوم الخميس الماضي، تم توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل في مستشفيات الشيخ زايد آل نهيان بمنشاة ناصر، وزفتى العام، والعجوزة النموذجي، وذلك بواقع 42400 كمامة جراحية، و6500 كمامة kn95 و2000 بدلة عزل وافية و600 لتر من المطهرات.











وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الرابعة ستشمل توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل لأكبر عدد من المستشفيات، لافتا إلى أنه من المستهدف توزيع 40 جهاز تنفس صناعي، و300 ألف كمامة جراحية، ونحو نصف مليون كمامة N95 وkn95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات، بالإضافة إلى 300 ألف علبة قفازات طبية (15 مليون زوج من القفازات).









جدير بالذكر أن المبادرة مكونة من محوري عمل وهما دعم القطاع الطبي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).







