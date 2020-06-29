AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد توجه الدولة لإنتاجها.. برلمانية تطالب بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:02 ص
سارات كهربائية
سارات كهربائية
Advertisements
حسن رضوان
طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع المحافظات استعدادًا لإنتاج السيارات الكهربائية المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث.

وأكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن بالنسبة لتحويل السيارات التى تعمل بالوقود للغاز ينبغى أن تقوم الدولة بتقديم الحوافز والتسهيلات المناسبة لهم من تركيب تانكات الخاصة بالغاز الطبيعى بالمجان لتشجيعهم على تحويل السيارات من البنزين الى الغاز سواء كانت اجرة او ملاكى.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة إنتاج سيارات صغيرة لكي تكون بديل مناسب عن التوك توك باسعار مناسبة للشباب حتى تكون اكثر امانا واقل تكلفة، مؤكدًا أن أي دولة في العالم لا تنهض إلا بالصناعة والزراعة والسياحة.

يأتى ذلك بعد تأكيد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية لها أكثر من محور، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لاستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة.


وأضافت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك محورا لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي سواء الملاكي او الأجرة (الميكروباص)، مضيفة أنه جارٍ تجهيز البرنامج للتخلص من السيارات التي تعمل بالسولار والاتجاه الي الغاز.


وأشارت إلى أن هناك فريق عمل يشارك فيه عدد من الجهات المتخصصة للاتجاه الي العمل في صناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية الأساسية والشواحن وضبط الأسعار، متمنية في القريب العاجل من هذا البرنامج والعمل بالسيارات الكهربائية في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الصناعة: نتجه لإنتاج السيارات الكهربائية وتحويل الحالية للعمل بالغاز الطبيعي

"صناعة النواب" تطالب باستبدال التوك توك بسيارات كهربائية صغيرة

ترشيحاتنا

من على البحر .. يورا محمد تشعل إنستجرام في آخر ظهور لها

تقارير: الأهلي السعودي يقرر بيع يوسف البلايلي

كارثة في الولايات المتحدة مع ارتفاع كبير لإصابات كورونا

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح حقيقة زلزال اليوم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات