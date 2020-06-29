بعد توجه الدولة لإنتاجها.. برلمانية تطالب بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية

طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع المحافظات استعدادًا لإنتاج السيارات الكهربائية المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث.





وأكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن بالنسبة لتحويل السيارات التى تعمل بالوقود للغاز ينبغى أن تقوم الدولة بتقديم الحوافز والتسهيلات المناسبة لهم من تركيب تانكات الخاصة بالغاز الطبيعى بالمجان لتشجيعهم على تحويل السيارات من البنزين الى الغاز سواء كانت اجرة او ملاكى.





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وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة إنتاج سيارات صغيرة لكي تكون بديل مناسب عن التوك توك باسعار مناسبة للشباب حتى تكون اكثر امانا واقل تكلفة، مؤكدًا أن أي دولة في العالم لا تنهض إلا بالصناعة والزراعة والسياحة.



