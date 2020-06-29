بعد توجه الدولة لإنتاجها.. برلمانية تطالب بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية

طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير محطات شحن السيارات الكهربائية
في جميع المحافظات استعدادًا لإنتاج السيارات الكهربائية المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث.
وأكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن بالنسبة لتحويل السيارات التى تعمل بالوقود للغاز ينبغى أن تقوم الدولة بتقديم الحوافز والتسهيلات المناسبة لهم من تركيب تانكات الخاصة بالغاز الطبيعى بالمجان لتشجيعهم على تحويل السيارات من البنزين الى الغاز سواء كانت اجرة او ملاكى.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة إنتاج سيارات صغيرة لكي تكون بديل مناسب عن التوك توك باسعار مناسبة للشباب حتى تكون اكثر امانا واقل تكلفة، مؤكدًا أن أي دولة في العالم لا تنهض إلا بالصناعة والزراعة والسياحة.
يأتى ذلك بعد تأكيد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية لها أكثر من محور، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لاستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة.
وأضافت «جامع
» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك محورا لتحويل السيارات
إلى الغاز الطبيعي سواء الملاكي او الأجرة (
الميكروباص)، مضيفة أنه جارٍ تجهيز البرنامج للتخلص من
السيارات التي تعمل بالسولار
والاتجاه الي الغاز.
وأشارت إلى أن هناك فريق عمل يشارك فيه عدد من الجهات المتخصصة للاتجاه الي العمل في صناعة السيارات الكهربائية
، وتوفير البنية الأساسية والشواحن وضبط الأسعار، متمنية في القريب العاجل من هذا البرنامج والعمل بالسيارات الكهربائية في مصر.