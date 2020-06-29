حدث ليلا.. إصابة مهاجم إنبي بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. مقتل قيادي في ميليشيات الوفاق الليبية

كشف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، عن تعرضه للإصابة.





حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".





















