AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. إصابة مهاجم إنبي بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. مقتل قيادي في ميليشيات الوفاق الليبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:01 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
Advertisements
فريق صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

توفى محمد علوش، لاعب طنطا الأسبق، بـ فيروس كورونا عقب إصابة أفراد أسرته بالكامل بالفيروس في الفترة الماضية.

تعرضت الفنانة سميحة أيوب، مؤخرًا لوعكة صحية، نتيجة تحاملها على نفسها أثناء تصوير مسلسلها الأخير "سكر زيادة" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.

العربية: مقتل قيادي بارز في ميلشيات الوفاق الليبية
كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز في كتائب حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس. 

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، استمرار غلق كامل حدود البلاد حتى انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

أرجع وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، السبب وراء عدم إرتداء الرئيس دونالد ترامب للكمامة، إلى الظروف الفريدة والمختلفة لترامب، رغم حث الشعب على ارتداء الكمامة بإستمرار. 

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الاثنين ، امتحان القرآن الكريم ، للقسم الأدبي، في امتحانات نهاية العام.

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خطتها إصدار هاتف قابل للطى بسعر رخيص حيث ستطرحه للبيع بسعر 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 540. 14 ألف جنيه مصرى. 

كشفت الإحصائيات العالمية، اليوم الإثنين، وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم إلى 10 مليون و228 ألف إصابة حول العالم. 

كشف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، عن تعرضه للإصابة.

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".












Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق Samsung Galaxy Fold Lite في هذا التاريخ.. بسعر مفاجأة

سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 في هذا التوقيت

سامسونج تكشف عن مواصفات Galaxy Fold 2.. والموعد المحدد لإطلاقه

سامسونج تكشف عن أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها.. فيديو

ملخص وهدف فوز ريال مدريد على إسبانيول في الدوري الإسباني.. فيديو

وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا بعد إصابة أسرته بالكامل

ترشيحاتنا

احذر من تغيير ضغط هواء إطار السيارة

على خطى اليوجا.. التنفس بهذه الطريقة يحد من فيروس كورونا.. تفاصيل

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب.. تأجيل الدورة الرابعة لمهرجان الجونة بسبب كورونا

أصابع الاتهام تشير إلى داخلية الوفاق.. الكشف عن شخصية القيادي المقتول في ميليشيات طرابس

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

لتجنب مئات الرسائل.. كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتس آب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة