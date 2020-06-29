حدث ليلا.. إصابة مهاجم إنبي بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. مقتل قيادي في ميليشيات الوفاق الليبية
الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:01 ص
أهم الاخبار
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
توفى محمد علوش، لاعب طنطا الأسبق
، بـ فيروس كورونا عقب إصابة أفراد أسرته بالكامل بالفيروس في الفترة الماضية.
تعرضت الفنانة سميحة أيوب
، مؤخرًا لوعكة صحية، نتيجة تحاملها على نفسها أثناء تصوير مسلسلها الأخير "سكر زيادة" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.
العربية: مقتل قيادي بارز في ميلشيات الوفاق الليبية
كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز في كتائب حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي
، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، استمرار غلق كامل حدود البلاد حتى انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
أرجع وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، السبب وراء عدم إرتداء الرئيس دونالد ترامب للكمامة، إلى الظروف الفريدة والمختلفة لترامب، رغم حث الشعب على ارتداء الكمامة بإستمرار.
يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الاثنين ، امتحان القرآن الكريم ، للقسم الأدبي، في امتحانات نهاية العام. كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خطتها إصدار هاتف قابل للطى بسعر رخيص حيث ستطرحه للبيع بسعر 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 540. 14 ألف جنيه مصرى.
كشفت الإحصائيات العالمية، اليوم الإثنين، وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم إلى 10 مليون و228 ألف إصابة حول العالم.
كشف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، عن تعرضه للإصابة.
حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".