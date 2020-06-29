AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ2600 مواطن بمبادرة الأمراض المزمنة بالشرقية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٤٨٦ حالة مساء أمس، وتوزيع العلاج اللازم عليهم، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف العلاج لهم إلي ٢٦٨٢ مواطنا في خلال أسبوع، كما تم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

اقرأ أيضا:

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر ١٨ عاما فأكثر، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

كما تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. انطلاق فعاليات مبادرة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال القافلة الطبية للكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ..صور

100 مليون صحة .. صرف أدوية تكفي 3 أشهر لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي في البحيرة

فحص 370 مريضا بحملة الـ100 مليون صحة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة.. صور

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

صرف علاج لـ 680 مواطناً بحملة الـ 100 مليون صحة بالبحيرة

ترشيحاتنا

هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. السيسي: الحنية مش طبطبة

القوى العاملة: الخميس بدلا من الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

في ثاني جلسات محاكمتها.. انهيار اليوتيوبر حنين حسام داخل قفص الاتهام

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

تيسيرا للحركة المرورية.. رئيس الهيئة الهندسية: أزلنا عمارة سكنية لاستكمال كوبري سليم الأول

رفض القبلات والمشاهد الساخنة.. أول رد فعل من زوجة يوسف الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها .. صور

بعد إثارتها الجدل .. 10 صور تبرز أناقة ريا أبي راشد

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان