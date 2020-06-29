التدريبات 1 يوليو .. المقاصة يجري المسحة الطبية الثانية استعدادا للدوري

أجرى لاعبو فريق
الكرة بنادي مصر المقاصة المسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس
كورونا صباح اليوم، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.
وحضر جميع لاعبي المقاصة
عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة
الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات
كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين
الطبي والإداري للفريق.
وحرص وليد العطار
القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة إجراءات سحب المسحات للاعبي
المقاصة والجهاز الفني، وكان في استقباله وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة.
وكان الجهاز الفني
للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات
الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية نتائج المسحة الثانية التي خضع لها الفريق اليوم،
علمًا أن نتائج المسحة الأولى للفريق جاءت جميعها سلبية.