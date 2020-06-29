غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة للقرارات في بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف اللواء محمود ضياء بحملة لتنفيذ تكليفات المحافظ بمتابعة التزام المحلات العامة والأنشطة التجارية بقرارات الحكومة .





أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سنترال وكشك لبيع الأدوات الكهربائية وغلق محل بيع أدوات منزلية، لاستمرار فتحها بعد مواعيد الغلق المقررة ،وتم التحفظ علي جميع المحتويات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء،والخاصة بمتابعة التزام المحال العامة في المواعيد المقررة بعد الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وفي مقدمتها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يناظرها من المحال والمنشآت،حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتوعية والالتزام بالإجراءات التى تنفذها الدولة في هذا الشأن.



