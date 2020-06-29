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فن

جميلة الجميلات..أصدقاء نوال الزغبى يفاجئونها فى عيد ميلادها.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة نوال الزغبى , عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو من مفاجأة أصدقائها لها والاحتفال بعيد ميلادها . 

وكتبت نوال على الفيديو " شكرا ليكوا ... تانى مفاجأة " 

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

عقبال المئة سنة إن شاءالله

عيد ميلاد سعيد نوال

جميلة الجميلات 

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يصادف اليوم 29 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التى أتمت عامها الـ 49،  وقدمت العديد من الألبومات الغنائية في مشوارها الفني

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.


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