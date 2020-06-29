جميلة الجميلات..أصدقاء نوال الزغبى يفاجئونها فى عيد ميلادها.. شاهد

وكتبت نوال على الفيديو " شكرا ليكوا ... تانى مفاجأة "

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

جميلة الجميلات

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