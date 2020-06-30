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فن

نوايا مصر الطيبة.. نبيل الحلفاوي يشيد بكلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:28 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بكلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس الأمن التي أوضحت للجميع حق مصر التاريخي في مياه النيل أمام تعنت الجانب الإثيوبي امام المفاوضات مع مصر.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏كلمة مصر لم تدع صغيرة ولا كبيرة. نوايا مصر الطيبة.. حجم التهديد الوجودي الذي تتعرض له.. المرواغة الإثيوبية.. عواقب اتخاذ إجراء إثيوبي أحادي.. تأكيد رغبتنا في التعاون المشترك. بغض النظر عن قرار مجلس الأمن..  فقد قدمنا أمام المجتمع الدولي مبررات الاضطرار لاقدر الله إلى الخيار الأسوأ ".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎مندوب اثيوبيا بـ يلف ويدور عمال يجيب كلمه مِن الشرق وكلمه مِن الغرب !!" و" ‏‎مصر ماشية سياسيا صح الصح " و" ‏‎فعلا هو ده مصر تقدم مبرارات واقعيه لما سوف يحدث إذا اثيوبيا ملأت السد  يعمل احادي".

وقت التكاتف شعبيا.. نبيل الحلفاوي يشيد بكلمة الرئيس السيسي

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

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