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فن

على طريقة هنيدي.. شاهد.. ليلي أحمد زاهر في تحد جديد على تيك توك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:51 ص
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر فيديو جديدا كوميديا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك".

وظهرت ليلى أحمد زاهر مقلدة الفنان محمد هنيدي بمشهد من أحد أفلامه.

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يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
@lailaahmedzaher

##quarantinelife ##fyp ##lailaahmedzaher

♬ الصوت الأصلي - mahmoudrabia85
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