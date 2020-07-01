أبرزهم إلهام شاهين وسميرة أحمد.. فنانون شاركوا في ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من ظلام الإخوان.. وكنا ضدهم من أول يوم.. وطول عمري بكرههم

كنا عايشين في عبث.. إيساف عن 30 يونيو: طول عمري بكره اللي بيتحدث باسم الدين

سميرة أحمد: السيسي أنقذ مصر من ظلام الإخوان

إلهام شاهين: جماعة الإخوان الإرهابية باعت الوطن.. وفخورة بمشاركتى في ثورة 30 يونيو

مادلين طبر: أنقذت مصر من جماعة مضللة





تحل اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي انفجر فيها غضب الشارع المصري بمظاهرات واحتجاجات، وشارك في ثورة 30 يونيو عدد كبير من نجوم الفن، ليعلنوا رفضهم لسياسة الإخوان المسلمين شكلا وموضوعا ورفضهم لاستمرار حكم الجماعة.





عبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بمشاركتها في ثورة 30 يونيو، و قالت إلهام شاهين : "إن جماعة الإخوان لا تعمل إلا لمصلحتها الشخصية وأساءت لمصر بطريقة لم تحدث من قبل، وأن هذه الجماعة باعت الوطن وساهمت بشكل كبير فى انهيار مصر وأصابت شعبها بالخيبة والحسرة".

وأعربت شاهين عن سعادتها بزوال حكم الإخوان عن مصر، لأنهم لو استمروا لشعرت وقتها أنها حُكم عليها بالإعدام، فالإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق.

وأضافت: "انتصرت على الإخوان فى عز قوتهم بحصولي على حكم قضائى تاريخى بإغلاق قناة تابعة لهم لمدة 6 شهور، وراهنت على وعى الشعب المصرى الذى رفض حكمهم، "كنت على يقين أنهم لن يستكملوا عاما فى الحكم نظرا لتعنتهم فى الرأى".





كما عبّر الفنان إيساف ، عن كرهه الشديد لكل الجماعات التي تتحدث باسم الدين، كما عبّر عن فخره بالمشاركة في ثورة 30 يونيو.

وقال إيساف ، في تصريح لـ "صدى البلد": من وانا طفل صغير كنت بكرة الجماعات اللي بتسمي نفسها جماعات إسلامية سواء الاخوان أو السلفيين، لأن الإسلام اعظم وأكبر من ان يكون فيه جماعة مسؤوله عنه، وانا مسلم واهلي ديما بيصلوا وطلعت في بيت قريب من ربنا لكن كنا وسطيين لأن دينا عبادات وتعامل".

وتابع قائلًا: "مرة كنت بشتري عيش فينو من راجل ملتحي فـ اداني العيش محروق، فـ بقوله إيه ده ؟ قالي العيش ده اللي عندي، عاجبك عاجبك مش عاجبك متشتريش من عندي تاني، وروحت لأبويا ابويا الله يرحمه وحكيتله .. قالي اوعى يغرك الدقن والزبيبة والبنطلون القصير .. الإسلام مش مظهر الإسلام تعامل".

وأضاف :"لما جم الاخوان مسكوا الحكم؛ كنت ضدهم من أول يوم، ولما بدأ إن كل واحد ملتحي يقوم بدور ظابط الشرطة وينزلوا الشوارع عايزين الناس تصلي بالقوه .. لاقيت ان كل ولائهم لبعض مش للإسلام حتى .. ووقت خطاب مرسي بتاع الشرعية إتأكدت ان الناس مش هتسكت ، كنا عايشين في عبث ويطلعوا يقولوا الاهرامات حرام وهنهدها .. كانوا بيسيئوا للإسلام ، وتصرفاتهم كلها ضد التسامح والدين والرحمة".

بينما اختتم حديثه: " نزلت طبعا ثورة 30 يونيو، ورشحت السيسي وإديته صوتي من أول ما طلب مننا نقف جنبه عشان البلد".





كما كشفت الفنانة سميرة أحمد عن رأيها في ثورة 30 يونيو في ذكراها السابعة وكيف أنها أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت سميرة أحمد في تصريح لـ صدى البلد: "إن الإخوان كانوا يريدون انهيار هذا البلد ولكن ثورة 30 يونيو برئاسة زعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذت هذا البلد من الخراب المؤكد".

وأضافت سميرة قائلة: "كان ينتظرنا ظلاما مجهولا لولا وجود رجل القوات المسلحة المحب لبلده والذى يعلى اسم هذا البلد فوق الجميع عبد الفتاح السيسي الذي أنقذنا من هذا الظلام وأعاد لنا الحياة مرة أخرى".

وأوضحت سميرة قائلة: أنه لم ينقذ مصر فقط بل حرص على إعادة بنائها من جديد وواجه كثير من المصاعب واستطاع أن يتخطاها وأتمنى له أن يخطوا بنا إلى بر الأمان في أزمة كورونا.



بدت الفنانة مادلين طبر رأيها في ثورة ٣٠يونيو وتأثيرها الكبير على مستقبل مصر.

وقالت لـ"صدى البلد" إن ٣٠ يونيو لم تكن مجرد ثورة مشيرة إلى أنها رسالة للعالم كله أن مصر تبحث عن الحرية، وأكدت أن هذه الثورة أنقذت مصر من جماعة مضللة.



وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إنه نعمة كبيرة لمصر وأنقذها من المضللين الإرهابيين الموجودين في سيناء.





أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" شعار الثورة.

وعلقت ليلى علوي على الصورة، قائلة: "كل سنة في نفس المعاد بنحس ونفتكر قد ايه اليوم ده كان عظيم.. والمشاعر والحماس كان حقيقي وعظيم . ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يوم فارق في تاريخ مصر وفي قلوب كل المصريين".

وأضافت: "أحب أهني الشعب المصري بالذكرى السابعة بثورة 30 يونيو المجيدة والتي شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصري وانتصار ارادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها وكانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة فيى كل المجالات ومن اهم انجازات الثورة المجيدة استعادة مصر لمكانتها الحقيقية إقليميًا ودوليًا وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابعت "‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة المدنية للجهود الجبارة المبذولة لحماية أمن بلادنا في الداخل وفي الخارج حفظهم الله وحفظ بلادنا".



