أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب يسببان أزمة في إسرائيل

تشهد الساحة الإسرائيلية هذه الأيام أزمة بين العرب واليهود في منطقة الرملة، بسبب تغيير اسماء الشوارع في المدينة إلى أم كلثون ومحمد عبدالوهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.





وقالت الصحيفة إن المواجهة احتدمت مساء الاثنين بعد تصويت مجلس المجينة لصالح تغيير اسم شارعين يحملان اسماء يهودية ليصبح أحدهم اسمه شارع ام كلثوم والثاني يحمل اسم محمد عبدالوهاب.





وأوضحت أن أعضاء المعارضة في المدينة وجزء من المستوطنين اليهود غاضبون للغاية من إطلاق اسماء فنانين مصريين مشهورين على الشوارع، ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس المدينة، هرئيل شوهم قوله إن هذا القرار يرجع إلى رئيس المدينة، ميخائيل فيدل، وهو يأتي كجزء من تحالفه مع الكتل العربية في المدينة، وتأتي كمكافأة للعرب على دعهم له في انتخابات رئاسة المدينة.









ونقلت الصحيفة عن شوهم قوله:" الحديث بصدد تغيير اسماء الشوارع لتحمل اسماء مطربين رائعين، لكنهم كأشخاص أعلنوا صراحة كرههم لإسرائيل، وليس من المعقول أن نخلد اسمهم بإطلاق اسمهم على الشوارع.









ورد عضو عربي من مجلس المدينة على شوهة بالقول: "انت عنصري ومحرض.. هذه الاسماء جاءت لتحل محل الحروف التي كانت تطلق على الشوارع وليس اسماء يهودية.. أساطير من أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب معروفون أفضل بكثير.









وتابع: في 2012 اطلق نير بركات اسم ام كلثوم على أحد الشوارع في القدس، وقد أحب الحاخام عوفاديا يوسف سماع الأغاني العربية خاصة من ام كلثوم وعبدالوهاب، ... هذا يوضح كم أن فقير في الثقافة والموسيقى".