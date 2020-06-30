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أخبار البلد

ضرب مثلا في العطاء والشجاعة والتضحية.. طارق سعدة: الرئيس السيسي قدوة لكل المصريين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
هنأ مجلس نقابة الاعلاميين  برئاسة طارق سعده، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة موضحًا ان إرادة الشعب رفضت حكم الجماعة الفاشيه وخرجت جموع الشعب المصري في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ للتعبير السلمى والحضاري عن هذا الرفض المطلق لخفافيش الظلام. 


وأضاف سعدة في بيان له" ان القوات المسلحة المصرية  استجابت لارادة الشعب  وعادت مصر ثانية الى احضان شعبها الوطني الاصيل، وجنى المصريون ثمار ثورتهم بعودة الامن والأمان والاستقرار، وبدأت حركة التنمية الشاملة وبناء الحضاره المعاصره التي كان يحلم بها كل المصريين منذ تولي السيد الرئيس المسئولية في ٢٠١٤ ".

وتابع سعده: ان الرئيس ضرب لنا مثلا في العطاء والشجاعه والتضحية فاصبح لنا قدوة، علينا ان نقتدي بها حتى نرى مصر الجديدة التي ننشدها جميعا .
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