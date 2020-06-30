آخرة القعدة في البيت.. يسرا اللوزي تشكو أطفالها لمتابعيها.. شاهد

نشرت الفنانه يسرا اللوزي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من داخل منزلها وعلى وجهها بعض الألوان.

وعلقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة "وادي آخرة القعدة في البيت مع العيال".

يذكر أن أخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".





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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.