AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آخرة القعدة في البيت.. يسرا اللوزي تشكو أطفالها لمتابعيها.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:51 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت الفنانه يسرا اللوزي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من داخل منزلها وعلى وجهها بعض الألوان.

وعلقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة "وادي آخرة القعدة في البيت مع العيال".

يذكر أن أخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل  "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".


يسرا اللوزي تكشف عن أصعب لحظة فى حياتها وعلاقتها بالمطبخ.. فيديو 


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مهدي تشيد بمسلسل 100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين.. شاهد

يسرا اللوزي تعلن إنجابها طفلتها الثانية.. شاهد

رشا مهدى توجه رسالة لـ جمهورها

رشا مهدي تنشر صورة جديدة.. والجمهور: أيقونة الزمالك

رشا مهدى تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور يتفاعل معها..شاهد

رشا مهدي برسالة إيجابية لجمهورها: بكره أحلى

ترشيحاتنا

بالشعر الكيرلي.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

القومي للبحوث: لقاح و3 أدوية سيتم الإعلان قريبا عنها لعلاج كورونا.. فيديو

بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا

ارتفاع مفاجئ .. إيطاليا: 23 وفاة و142 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو