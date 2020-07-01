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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة العريش ونظيرتها روسية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:33 ص
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح
تستعد جامعه العريش محافظة شمال سيناء ' لتوقيع برتوكولًا للتعاون الأكاديمي ' مع جامعه أوليانوفيسك بدولة روسيا الإتحادية ' .

وأكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش ' ان البرتوكول يعد الأول الذي توقعه جامعه العريش مع جامعه روسية ' والذي يهدف الي تبادل الخبرات الأكاديمية بين كل الجامعتين وتبادل ثقافي 'علاوة علي فعاليات ترفيهية بين شعبي البلدين .


من جانبه أكد الدكتور محمد الكيلاني منسق البرتوكول بجامعه أوليانوفسك اهميه البرتوكول الموقع مع جامعه العريش 'فى تبادل الخبرات الأكاديمية  التي اكتسبتها جامعه أوليانوفسك على مدار العقود الماضيه' والتي ستقدمها لنظيرتها المصرية والتي ستساعدها فى رفع تصنيفها الأكاديمي علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

وأشار الكيلاني' إلى ان البرتوكول سيجرى التوقيع عليه بشكله النهائي بمقاطعه أوليانوفسك التي يقع بها مقر الجامعه الروسية وذلك عقب استئناف حركة الطيران المتوقفة بين البلدين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد .

وأضاف منسق البرتوكول ان جامعه أوليانوفسك تعول بالفعل على البرتوكول لتعزيز أواصر الصداقه الروسيه المصرية التي عادت إلى طبيعتها.
وانشأت جامعة أوليانوفسك عام 1988 كفرع لجامعه موسكو الحكومية وتضم كليات : الاقتصاد وإدارة الأعمال والقانون والخدمات الإجتماعية والعلوم الإنسانية والطب وعلم البيئه والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء والهندسة وكليه لتدريس اللغات الروسية والألمانية والإنجليزية .


وتضم جامعة العريش والمنشأة في أبريل من العام 2016 تسع كليات :التربية والتجارة والآداب والعلوم الزراعة والعلوم والاستزراع السمكي والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلي ومعهد للدراسات البيئية بمنطقه الخربة بمدينة بئر العبد وكليه للطب البيطري.
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