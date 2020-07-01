لطلاب أدبي .. كل ما تريد معرفته عن كراسة امتحان فلسفة الثانوية العامة 2020

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي غدا الخميس ، امتحان الفلسفة في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.





وبالنسبة لمواصفات كراسة امتحان فلسفة الثانوية العامة فقد أكدت وزارة الترية والتعليم ، أن عدد اسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.









ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة على الطالب اتباع النصائح التالية :

- إقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته

- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة

- عند إجابة الاسئلة المقالية اجب في المساحة المخصصة للإجابة.

- عند إجابتك على الاسئلة المقالية الإختيارية أجب عن أ أو ب فقط

- عند إجابتك على أسئة الاختيار من متعد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال









- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تسب الاجابة صحيحة

- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ

- في حالة الاسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تك التظلي على أكثر من رمز أو تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ.



