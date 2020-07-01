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تعليم

لطلاب أدبي .. كل ما تريد معرفته عن كراسة امتحان فلسفة الثانوية العامة 2020

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:58 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي غدا الخميس ، امتحان الفلسفة في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لمواصفات كراسة امتحان فلسفة الثانوية العامة فقد أكدت وزارة الترية والتعليم ، أن عدد اسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.


ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة على الطالب اتباع النصائح التالية :
- إقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته
- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة
- عند إجابة الاسئلة المقالية اجب في المساحة المخصصة للإجابة.
- عند إجابتك على الاسئلة المقالية الإختيارية أجب عن أ أو ب فقط
- عند إجابتك على أسئة الاختيار من متعد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال


- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تسب الاجابة صحيحة
- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ
- في حالة الاسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تك التظلي على أكثر من رمز أو تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا، الخميس الموافق 2 يوليو 2020، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة علمي علوم، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما يقوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا(STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
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