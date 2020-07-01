تمريني المفضل.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ناعمة على انستجرام

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وظهرت

وهي ترتدي بدلة كلاسيكية ؛ حيث ارتدت توب باللون البصلي من الحرير، وعليه جاكت باللون الأزرق، وعليه بنطال بنفس اللون ، وهو ما أبرز رقة واناقة إطلالتها.