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مرأة

تمريني المفضل.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ناعمة على انستجرام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:01 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة بإطلالة كلاسيكية أبرزت من رقتهاعبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "تمريني المفضل قبل النشرة ".

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بدلة كلاسيكية ؛ حيث ارتدت توب باللون البصلي من الحرير، وعليه جاكت باللون الأزرق، وعليه بنطال بنفس اللون ، وهو ما أبرز  رقة واناقة إطلالتها.

وقامت علا الفارس بترك منسدلا على كتفها بشكل انسيابي وناعم، فقامت بعمل ذيل حصان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت  علا الفارس إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج، حيث  قامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي شادو بنفس اللون والآي لاينر الأسود مع الماسكرا، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت ساعة يدي باللون الذهبي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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