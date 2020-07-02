رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، الخميس، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/ 2020 لطلاب السنوات النهائية بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطري، والسياحة والفنادق، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما تابع رئيس الجامعة تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





ووجة بضرورة التزام كل الكليات بالضوابط المقررة لتوفير أقصى درجات الرعاية منذ حضور الطالب للحرم ودخوله لجنة الامتحان حتى انصرافه بعد انتهاء الامتحان.





ووجه رئيس الجامعة، العمداء بإعداد تقرير يومي عن سير أعمال الامتحانات، وانتظام اللجان، ومتابعة أية شكاوى للطلاب، مؤكدًا على ضرورة توفير التأمين اللازم لمقار اللجان.





واطمأن الدكتور النجار على سير الامتحانات بكليات الجامعة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين ورؤساء اللجان داخل لجان الامتحانات، ومتابعة كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







ودعا رئيس الجامعة، لضرورة إزالة كل العقبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، والتي تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات مع توفير جميع سبل الراحة للطلاب.



