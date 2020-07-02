AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، الخميس، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/ 2020 لطلاب السنوات النهائية بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطري، والسياحة والفنادق، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع رئيس الجامعة تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجة بضرورة التزام كل الكليات بالضوابط المقررة لتوفير أقصى درجات الرعاية منذ حضور الطالب للحرم ودخوله لجنة الامتحان حتى انصرافه بعد انتهاء الامتحان.

ووجه رئيس الجامعة، العمداء بإعداد تقرير يومي عن سير أعمال الامتحانات، وانتظام اللجان، ومتابعة أية شكاوى للطلاب، مؤكدًا على ضرورة توفير التأمين اللازم لمقار اللجان.

واطمأن الدكتور النجار على سير الامتحانات بكليات الجامعة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين ورؤساء اللجان داخل لجان الامتحانات، ومتابعة كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس الجامعة، لضرورة إزالة كل العقبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، والتي تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات مع توفير جميع سبل الراحة للطلاب.

رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات السنوات النهائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتهاء من إجراءات تعقيم لجان الامتحانات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بوابات لتعقيم اللجان.. محافظة مطروح تعلن جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة

رفع حالة الطوارئ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استعدادًا لامتحانات نهاية العام

جامعة القناة ترفع درجة الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية

في اجتماع مع أمناء الكليات.. رئيس جامعة القناة: صحة الطلاب والمراقبين أهم أهدافنا خلال الامتحانات

سيارات إسعاف وأطباء.. تشديد الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

اتهامات خاطئة.. تركيا تطالب فرنسا بالاعتذار عن حادثة السفن الحربية في المتوسط

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

أول تعليق رسمي من الأهلي علي قرارات الكاف بمواجهات دوري الأبطال

بسبب الإغلاق.. سلسلة مطاعم عالمية شهيرة تعلن إفلاسها

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها