ضبط طالب أثناء الغش بالمحمول في الثانوية العامة بسوهاج

أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في سوهاج ، ضبط طالب أثناء الغش بالهاتف المحمول في امتحانات الثانوية العامة داخل مدرسة المنشاه الثانوية بنين.

وتم تحريز الهاتف وإحالة الطالب للشئون القانونية التي بدأت التحقيق معه في الواقعة.





كانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفنى، رصدت اليوم الخميس 2 يوليو 2020، 3 حالات غش إلكتروني في محافظات سوهاج، والشرقية، ومطروح.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الأحياء، يتكون من 45 سؤالا موزعة على 28 صفحة، مخصص لها 60 درجة على أن يبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، موضحا أن الأسئلة المقالية فى الامتحان يجب أن تكون الإجابة فى المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى الإجابة مرة أخرى على نفس الجزئية عليه أن يقوم بالإجابة فى المسودة ويشير إليها.





وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت القرار الوزارى، المنظم لحالات إلغاء الامتحان، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى جلسته المنعقدة 6 من فبراير الجارى، حيث تضمن القرار 8 مواد رئيسية تنظم العقوبات وحالات إلغاء امتحان الطلاب.





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