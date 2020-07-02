يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية





كشف الخبراء عبر موقع "بولد سكاي الهندي" أن الفياجرا لها عدة تأثيرات سلبيه الرجال في غنى عنها في تلك الفترة مع تفشي فيروس كورونا، ومن الأفضل تناول الاطعمة والوصفات الطبيعية لتعزيز القدرة الجنسية.









وقدم الخبراء ملعقة سحرية يمكن تناولها إما كل صباح أو قبل العلاقة الزوجية بساعة وهي عبارة عن :









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1- فرم 5 فصوص ثوم.

2- اضف إلي الثوم القرنفل المطحون.

3- أضف زيت الزيتون، واخلطهم جيدا وتناول ملعقة صغيرة.







