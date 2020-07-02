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مرأة

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:19 م
زيادة القدرة الجنسية
زيادة القدرة الجنسية
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حياة عبد العزيز
يعاني بعض الرجال من اضطرابات وضعف في القدرة الجنسية، وذلك لعدم اهتمامهم بتناول الأطعمة الصحية التي تقوي الجسم والقدرة الجنسية قبل الزواج، مما يضطر بعضهم إلى تناول المنشطات مثل الفياجرا.


 كشف الخبراء عبر موقع "بولد سكاي الهندي" أن الفياجرا لها عدة تأثيرات سلبيه الرجال في غنى عنها في تلك الفترة مع تفشي فيروس كورونا، ومن الأفضل تناول الاطعمة والوصفات الطبيعية لتعزيز القدرة الجنسية.


وقدم الخبراء ملعقة سحرية يمكن تناولها إما كل صباح أو قبل العلاقة الزوجية بساعة وهي عبارة عن :


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1- فرم 5 فصوص ثوم.
2- اضف إلي الثوم القرنفل المطحون.
3- أضف زيت الزيتون، واخلطهم جيدا وتناول ملعقة صغيرة.


وأشار التقرير الى أن تلك الوصفة طبيعية وليس لها آثار جانبية، كما أنها تزيد من قدرة الرجل، مع إقامة علاقة زوجية صحية دون معاناة، وتزيد من عدد الحيوانات المنوية.
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