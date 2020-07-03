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توك شو

الغابات تشتعل.. الحرائق تخرج عن السيطرة فى ياقوتيا الروسية.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:06 م
حريق غابات
حريق غابات
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ رصد حرائق في جمهورية ياقوتيا الروسية تخرج عن إطار السيطرة. 

وواصلت حرائق الغابات في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية توسعها لتخرج عن إطار السيطرة، في وقت تحاول فرق الإطفاء المكونة من أكثر من 800 عنصر وضع حد لانتشارها ،  وقد ساعدت الرياح القوية في انتشار النيران .. 

وزاد عدد الحرائق خلال الساعات 24 الماضية. وقد أتت النيران على نحو ألفي هكتار من المساحات الغابية، بعد أن دمرت ما يزيد عن مليون هكتار من الغابات، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.

 وقد تلبدت السماء بالسحب الكثيفة التي وصلت إلى ياكوتسك عاصمة الجمهورية الواقعة على مسافة 400 كيلومتر من مركز الحرائق، حيث أعلنت حكومة ياقوتيا حالة الطوارئ.

وأعلنت السلطات الروسية  أمس الجمعة عن تسجيل 6718 إصابة جديدة بفيروس كورونا أو كوفيد19 و176 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة وباء كورونا في روسيا إلى 667883 إصابة و9859 وفاة، حسب آخر بيان للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


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