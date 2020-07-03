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منوعات

يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:10 م
نفوق القط الأكبر
نفوق القط الأكبر عمرا في العالم
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هدير علاء
نفق القط الأكبر سنا في العالم عن عمر 31 عامًا، ما يعادل 150 عامًا تقريبًا من عمر الإنسان، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة.

وكانت مالكة القط، وهي سيدة بريطانية في الثانية والخمسين من عمرها تُدعى "ميشيل هيريتج"، قد تلقته كهدية في عيد ميلادها العشرين، وظلت محتفظة به منذ ذلك الحين، وكان يُطلق على القط اسم "ربل".


وأصبح القط "ربل" القط الأكبر عمرًا في العالم بعد بلوغه عمر 31 عامًا العام الماضي، وكشفت مالكته عن أنه نفق قبل بلوغه عمر 32 عامًا.

وتعتقد "هيريتج" أن السبب وراء عمر القط الطويل راجع إلى أنها لم تُرزق بأطفال، لذا فقد كانت تدلل "ربل" وكأنه طفلها.

وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن القط الأكبر عمرًا بشكل عام، وفقًا لسجلات الأرقام القياسية، قد وُلد في الثالث من أغسطس لعام 1967، وعاش حتى السادس من أغسطس لعام 2005، ومات وعمره 38 عامًا وثلاثة أيام.


ونقلت "ديلي ميل" عن مالكته قولها إنها أخبرت زوجها في عيد الميلاد "الكريسماس" الماضي بشعورها بأن هذا سيكون آخر عيد تقضيه العائلة مع "ربل"؛ وقبيل موته بدأ يتوقف عن الأكل ولم يكن يشرب سوى المياه، كما أصبح نحيلًا للغاية.

وأضافت أنها توجهت إلى عملها ذات يوم كعادتها، ولدى عودتها إلى المنزل علمت من زوجها أن القط خرج كما اعتاد كل يوم، لكنه لم يعد إطلاقًا، لذلك فهي تعتقد أنه تركها وذهب ليموت كما تفعل القطط.
يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم
يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم
يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم
يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم
يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم
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