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تعليم

7 نصائح تقدمها هندسة جامعة بدر للسفر الآمن على الطائرات للوقاية من كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:14 ص
جامعة بدر
جامعة بدر
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قســـم التعليـــم
تقدم كلية الهندسة بـ جامعة بدر فى القاهرة، (7) نصائح صحية ومهمة بما يتوافق مع التصميمات الهندسية للطائرات ومكوناتها؛ بمناسبة فتح المجال الجوى المصرى و العالمى؛ وبدء تشغيل حركة الطيران للمسافرين وللوقاية من وباء فيروس "كورونا" المستجد؛ للحفاظ على سلامة ركاب الطائرات وذلك فى إطار حملة الجامعة التوعوية الصحية للمواطنين من خلال تقديم معلومات أكاديمية تخدم المجتمع.

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أوضح الدكتور أحمد موسى، عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، أن الكلية تسعى من خلال حملة التوعية التى تتبناها الجامعة؛ لتقديم عدد من  النصائح الهندسية الأكاديمية التى تخدم صحة الفرد والمجتمع من خلال الأقسام المختلفة للكلية؛ خصوصا أثناء جائحة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

قدم عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، سبع نصائح مهمة للسفر الآمن لمستخدمى الطائرات كوسيلة سفر؛ بعد عودة تشغيل حركة الطيران بين الدول وهى كالتالى:

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1- للتنفس بسهولة.. تحتوى التصميمات الهندسية لجميع الطائرات الحديثة تقريبًا على فلاتر مانعة للجسيمات، وهى فلاتر عالية الكفاءة تقوم بتصفية 99.9٪ من جزيئات الغبار والملوثات المحمولة جوًا مثل الفيروسات والبكتيريا، مما يضمن أعلى جودة ممكنة لهواء المقصورة، ومع ذلك يقترح متخصصو مكافحة العدوى اختيار مقعد السفر بجوار النافذة بعيدًا عن حركة مرور الركاب؛ مما يوفر المزيد من الحماية.

2- إذا كانت حالتك المالية ميسورة، فالآن هو الوقت المناسب للترقية إلى درجة رجال الأعمال، أو السفر فى الدرجة الأولى؛ بسبب اتساع التصميمات الهندسية للطائرات فى المكان المخصص لدرجة "vip"؛ مما يمنحك زيادة فى المساحة الشخصية الإضافية، واحتمال اتصال أقل مع الركاب الآخرين ويساعدك على مزيد من الوقاية.

3- للتغلب على تأثير الرطوبة المنخفض داخل الطائرات والتى قد تجفف الأغشية المخاطية لـ"عينيك، أنفك، فمك"، ويجعلها أقل فعالية فى منع الفيروسات؛ لهذا السبب يجب شرب المزيد من الماء للتعويض عن جفاف الجسم، ويعتبر الجيل الجديد من التصميمات الهندسية الحديثة للطائرات طويلة المدى مثل بوينج (787) دريملاينر التى تتميز بتكنولوجيا تسمح بمستويات رطوبة أعلى هى المستحبة فى السفر الآن؛ بسبب ظروف انتشار وباء "كورونا".

4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالسعال والبرد.. حيث يعرّف الخبراء التعرض للعدوى بأنه يكون على بعد (6) أقدام من الشخص المصاب ولمدة (10) دقائق أو أكثر على متن الطائرة؛ بسبب التصميم الهندسى فى قرب مقاعد الطائرة وكثرة عددها، وننصح المسافر بالابتعاد فورًا والانتقال إلى مكان آخر بالطائرة حتى لا يتنقل إليه العدوى.

5- الإبقاء على الاطلاع بنصائح السفر؛ لذلك ننصح المسافر دوليًا من التأكد من مراجعة الشبكة العنكبوتية الدولية "الإنترنت"؛ لمتابعة الطقس والظروف الجوية والصحية للدول التى ستسافر لها؛ للوقاية من الوباء.

6- على الرغم من أن شركات الطيران تقوم بتعقيم الطائرات قبل الرحلات وبعدها فإنه ينصح بالاهتمام بتنظيف ما حولك بالطائرة لما تحتويه من أسطح قابلة  لحمل الفيروس؛ لذلك ننصح بحمل مناديل معقمة أو مضادة للبكتيريا لتنظيف "مسند ذراع مقعدك، وطاولة الطعام، وجيب المقعد الخلفى، وفتحة التهوية، والشاشة التليفزيونية التى تعمل باللمس، ومسند الرأس، وستارة النوافذ".

7- ينصح باختيار مقعد بجانب النافذة إذا كنت من الذين يعانون من الدوار على متن الطائرات؛ بسبب مطبات الهواء رغم أن الطائرات مصممة هندسيًا لتجنب ذلك، ويمكن لأولئك المسافرين طلب الجلوس على مقعد بجوار النافذة، وإذا لزم الأمر يمكن استشارة الطبيب لأخذ الدواء المناسب للتغلب على الأمر.
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