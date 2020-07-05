تجمعات المواطنين بالشواطئ المفتوحة بالإسكندرية أزمة متكررة أسبوعيًا.. والمحافظة : إجراء صارم مع المخالفين

تواجه الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية تحديًا كبيرًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بسبب تسرب بعض المواطنين وهروبهم إلى الشواطئ غير المأهولة، التي لا أسوار لها ونزولهم إلى المياه، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمتد شواطئ الإسكندرية من أبوقير شرقًا إلى أبوتلات غربًا، بالإضافة إلى القرى السياحية الممتدة حتى الساحل الشمالي، بمساحة 70 كم شواطئ، منهم 42 كم شواطئ مأهولة أي لها أسوار ومستأجر، وهناك حوالي 30 كم شواطئ غير مأهولة، مثل شواطئ أبوقير وابوتلات وبعض شواطئ العجمي، وهذه الشواطئ يستغلها المواطنون للنزول للمياه نظرًا لعدم وجود أسوار عليها.





وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، في تصريحات لصدى البلد، إنه تم إغلاق جميع الشواطئ المأهولة، أي التي لها مستأجر ولها أسوار وعددها 61 شاطئا بالإسكندرية، إلى شواطئ الساحل الشمالي، منذ 19 مارس الماضي، مضيفًا أن الشواطئ غير المأهولة والتي لا أسوار لها، بطول حوالي 30 كم تمثل تحديًا كبيرًا وبخاصة في أيام العطلات والإجازات، فشواطئ مثل أبوقير والعجمي البيوت موجودة مباشرة على الشاطئ.





وأضاف رشاد أنه حتى بعد تفريق الجمهور، ينتظر البعض خارج الشواطئ حتى تحرك الحملة وانصرافها ويعودون

مرة أخرى للشاطئ، و"لكننا ما زلنا نعول على وعي المواطن حتى هذه اللحظة".





وبسبب وجود تجمعات كبيرة أمس الجمعة، بذل رجال الأمن جهودًا مضنية لفض التجمعات الموجودة في شواطئ

أبوقير وأبوتلات تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمنع تواجد أي شخص على الشاطئ.





من جانبه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته لمسئولي السياحة والمصايف، بتوقيع

الغرامة المالية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة على ٦ شواطئ لم يلتزم مستأجريها باتخاذ الإجراءات الكافية للحد من تواجد المواطنين عليها تنفيذا لقرارات الحكومة بعدم فتح الشواطئ والمتنزهات منعا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشن حي ثان المنتزة، برئاسة اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس الحي، اليوم السبت حملة مكبرة

على شاطئ أبوقير، لإخلاء الشاطئ بعد وجود تجمعات للمواطنين، نجحوا في التسلل إليها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي بتفريق تجمعات المواطنين، وإخلاء الشاطئ بالكامل، وذلك ضمن

الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأهاب رئيس حي ثان المنتزة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من

قِبل محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة من

التعرض للمخاطر.