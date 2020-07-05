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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:24 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

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