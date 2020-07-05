سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



