عبر الانترنت.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الاحد، فعاليات المنتدى العلمي الالكتروني الأول المخصص لمناقشة مشروعات تخرج أول دفعة من طلاب الكلية والذي نظمته كلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية.





وضمت لجان تحكيم المشروعات بالمنتدى مجموعة من أبرز الأكاديميين في علوم الإعلام من العمداء السابقين لكليات الإعلام والممارسين المهنيين من الوزراء السابقين وكذلك من الخبراء الذين يشغلون رِّئاسة مواقع إعلامية مهمة، كما شهد أعماله عدد من ضيوف الشرف الدوليين.

وهنأ عبدالغفار الخريجين واولياء امورهم علي تلك اللحظة، التي تشهد جنى ثمار جهدهم علي مدار سنوات من التحصيل الدراسي، قائلًا: "إن الاكاديمية بيئة وحصن بات موطنا للخلق والإبداع ومشعل للمعرفة في ركب الحضارة الإنسانية".

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من جانبها قالت عميدة كلية اللغة والاعلام بفرع القرية الذكية الدكتورة حنان يوسف: " اليوم نحتفل بكوكبة من العقول المميزة، فعلي مدار اربع سنوات من الدراسة والجهد كانوا امانة لدينا قمنا بالحفاظ عليهم"، متوقعة تحقيقهم مكانة وموقعا متميزا ضمن كتيبة الاعلام المصري والعربي .

وتوجهت بالشكر للدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية الذي وصفته بالأب الروحي الذى دعم الفكرة وعكف على تطويرها حتى اصبحت الكلية بفرع القرية الذكية كيانا قويا ينجح اليوم في تخريج اول دفعاته.

وتابعت قائلة : نفذ الطلاب مشروعاتهم في ظل ظروف استثنائية لم تشهدها المؤسسات الأكاديمية المصرية من قبل بسبب انتشار جائحة كورونا ومواصلة التعليم إليكترونيًا وأنتجوها بالكامل "من المنزل " تنفيذا واستجابة للتدابير الاحترازية الوقائية المتبعة من الدولة والأكاديمية للحد من تزايد أعداد المصابين بالفيروس.





وضمت لجنة الصحافة الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن ورئيس شبكة قنوات دي إم سي.

وضمت لجنة الإذاعة والتليفزيون الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والإعلامية د. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق. وتتكون لجنة الإعلان من الدكتور علي عجوة أستاذ العلاقات العامة وعميد إعلام القاهرة الأسبق، ود. حازم درع رئيس مجلس إدارة وكالة “Look” للدعاية والإعلان، أما لجنة السينما فضمت الدكتور أيمن الشيوي أستاذ المسرح وعميد كلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والفنانة إلهام شاهين، والمخرج عمر عبد العزيز.





ودعت إدارة الكلية ضيوف شرف دوليين للمشاركة في أعمال التحكيم من السويد وكندا، حيث يناقش أعمال الطلاب كل من الدكتور توماس برنان أستاذ الصورة بجامعة استكهولم للفنون بالسويد والدكتور كريستي جورنديتز أستاذ صناعة الفيلم بجامعة استكهولم للفنون بالسويد، والبروفيسور أرتور بالما منجيو استاذ الفيلم والتليفزيون بجامعة شيريدن بكندا.