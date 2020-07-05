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فن

رانيا محمود ياسين لـ"صدى البلد": رجاء الجداوي كانت على تواصل مع والدتي.. ولها مواقف طيبة مع الجميع

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:02 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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محمد نبيـل
أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين أن خبر رحيل الفنانة رجاء الجداوي نزل على زملائها وأحبابها كالصدمة، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة كانت على تواصل دائم مع والدتها الفنانة شهيرة قبل دخولها العناية المركزة.

وأضافت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها كانت حريصة على مجاملة الجميع، وأبدت اعجابها بمسلسل شقيقها "عمرو محمود ياسين".

وتابعت رانيا: كانت للفنانة الراحلة مواقف طيبة مع الجميع، وكانت حريصة على الوقوف في الشداد وخاصة حالات الوفاة بجانب أصدقائها وزملائها.


كان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم الأحد.

وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة
وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".

عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي
وقد تم تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.


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