رانيا محمود ياسين لـ"صدى البلد": رجاء الجداوي كانت على تواصل مع والدتي.. ولها مواقف طيبة مع الجميع

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين أن خبر رحيل الفنانة رجاء الجداوي نزل على زملائها وأحبابها كالصدمة، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة كانت على تواصل دائم مع والدتها الفنانة شهيرة قبل دخولها العناية المركزة.
وأضافت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها كانت حريصة على مجاملة الجميع، وأبدت اعجابها بمسلسل شقيقها "عمرو محمود ياسين".
وتابعت رانيا: كانت للفنانة الراحلة مواقف طيبة مع الجميع، وكانت حريصة على الوقوف في الشداد وخاصة حالات الوفاة بجانب أصدقائها وزملائها.
وأضافت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها كانت حريصة على مجاملة الجميع، وأبدت اعجابها بمسلسل شقيقها "عمرو محمود ياسين".
وتابعت رانيا: كانت للفنانة الراحلة مواقف طيبة مع الجميع، وكانت حريصة على الوقوف في الشداد وخاصة حالات الوفاة بجانب أصدقائها وزملائها.