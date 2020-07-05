إعلامية كويتية: قناة الجزيرة تشعل الفتن من جديد بعد قطع يد تركيا في ليبيا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن قناة الجزيرة القطرية، شاشة الفتنة المتخمة بالسقطات، تواصل التحريض ضد مصر والإمارات والسعودية بنشر أخبار كاذبة عارية تماما عن الصحة بإيعاز من قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، وكتائب عزمى بشارة بهدف إحداث فتنة عبر شن حملات إعلامية ممنهجة مدفوعة الأجر.









وحذرت الرشيد، في رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، أن قناة الجزيرة تعيد من جديد مخططاتها ببث سمومها لضرب علاقات الدول العربية بتوجيه الإساءة بشكل مستمر، لافتة إلى أن نغمة التحريض تزايدت حدتها بعدما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حدًا للأزمة الليبية بوضع خط أحمر لا يجب الاقتراب منه؛ باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وقطع الطريق أمام التدخل التركى السافر الذى يمد قناة الجزيرة بالأموال، موضحة أن قناة الجزيرة أداة تستخدم لإسقاط الدول العربية، وتعمل بشكل مكثف على تنفيذ مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي والدول التي تدعمها بنشر الفوضى والخراب.





واستنكرت "الرشيد"، استمرار القناة في بث مواد مفبركة واختلاق الأكاذيب بهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى مسلسل استهداف الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، لا يتوقف باختلاق الأكاذيب والإفتراءات التى باتت بشكل شبه يومي، ولأن واثق الخطوة يمشى ملكًا لا يلتفت بن زايد وراءه أبدًا، فهو يسير بشعبه نحو التقدم والتطور المتلاحق ويعمل فى صمت وهدوء.









طالبت الرشيد، المسؤولين عن المحتوي الإعلامى فى الدول العربية، بتكثيف المحتوى الإعلامى وانتقاءه جيدا؛ ردًا على أكاذيب الجزيرة التى تتفنن فى إخراجها بشكل ينصاع وراءها الكثير، قائلة "ويبقى حديث الجزيرة عن القانون والأخلاقيات كحديث مسيلمة الكذاب عن النبوة".



