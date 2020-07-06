اختيار مصر ضمن الدول التي حققت نموا في تطبيق الاقتصاد الدائري

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر اختيرت من ضمن الدول التي "حققت نموًا على صعيد تطبيق الاقتصاد الدائري".





وأشارت المشاط - في تغريدة عبر حسابها في موقع المدونات المصغرة (تويتر) - إلى تقرير 2020 حول ما تحقق من فارق في الاقتصاد الدائري والصادر بعنوان "Circularity Gap Report".





وقالت إن التقرير وضع مصر جنبا إلى جنب مع دول حقق ميزانها التجاري الشامل نتيجة إيجابية، وأسرعت بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وهي الصين وفييتنام والبرازيل، مضيفة "أهنئكم على جميع الجهود الشاملة التي اتخذت لبلورة هذا التحول الهام".





وأشارت المشاط إلى أنها كانت قد أعلنت - في يناير من العام الجاري - رؤية وزارة التعاون الدولي لتعزيز الارتباط الشامل متعدد الاطراف لمصر، بهدف الوصول إلى الاقتصاد الدائري.





يشار إلى أن الاقتصاد الدائري هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.





ويسهم الاقتصاد الدائري أيضًا في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلًا على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلًا من نمط الهدر وإلقاء النفايات.



