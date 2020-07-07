الله اكبر.. رضوى الشربيني تشيد بقرار حبس أحمد بسام زكي بتهمة التحرش

عبرت الإعلامية رضوى الشربيني عن سعادتها بقرار النيابة العامه بحبس المتهم احمد بسام زكي 10 أيام على ذمة التحقيق بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات تفيد تحرش المتهم بهن.



وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏وقد أمرت النيابه العامه بمد حبسه احتياطيا خمسة عشر يوما على ذمه التحقيق...وكل ده علشان الدلائل تبقى اكتر الله اكبر".





النيابة العامة: نؤيد الأزهر الشريف ودار الإفتاء في اعتبار التحرش اعتداء منافيا لقيم الأديان ومبادئ الإنسانية

وأمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.

وأعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريرًا شاملًا بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.