جارسيا: صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكلوب معشوق جماهير ليفربول..فيديو

أكد لويس جارسيا، نجم فريق ليفربول السابق، أن محمد صلاح أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي إن لم يكن ضمن أفضل 3 أو 4 لاعبين.





وأضاف "جارسيا"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار"، أن محمد صلاح يقدم أداء رائعا ومبهرا مع ليفربول، موضحا أنه ضمن أهم أسباب تتويج الفريق بـ لقب الدوري الإنجليزي.









وتابع أن محمد صلاح يسعى في الفترة الحالية لـ التتويج بـ لقب هدافي الدوري الانجليزي وتكرار إنجازه السابق.





وأكد أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق مدرب على مستوى عالٍ، ويمتلك إمكانيات رائعة، لافتا إلى أنه أصبح معشوق جماهير ليفربول.





قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.



