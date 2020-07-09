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فن

صورة نادرة.. رانيا محمود ياسين تتذكر الراحل عمر الشريف

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:29 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين و الراحل عمر الشريف
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ميرنا محمود
تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين النجم  الراحل عمر الشريف  عبر حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

ونشرت رانيا صورة تجمعها بالراحل عمر الشريف و كتبت معلقة : يا بختي والله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب #النجم عمرالشريف. 

و كانت قد  استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد تعرضها للسرقة على يد الهاكرز.

واحتفل رانيا محمود ياسين باستعادة حسابها ونشرت صورة معلقة "الانستجرام رجع يا رجالة بشكر أحمد شريف علي المجهود العظيم اللي عمله".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.


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مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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