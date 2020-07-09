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فن

بعد استرجاع حسابها بإنستجرام.. رانيا محمود ياسين: صورة رجاء الجداوي أول حاجة ظهرت لي

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:19 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مصطفى كرم

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام؛ بعد سرقته من الهاكرز لمدة أربعة أشهر.


وكشفت رانيا ياسين في لايف بثته عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الأكونت تمت سرقته بعد قيام أحد الهاكرز بإرسال رسالة لها على أنه تابع لشركة إنستجرام، قائلة "انا بحذركم ان اي حد يجيله اي لينك يقولوا انا فيس بوك او انا إنستجرام ويفتح اللينك لانه بيقى هاكرز وده اللي حصل معايا".


وأضافت رانيا محمود ياسين، أن أول بوست ظهر لها بعد استرجاع الأكونت الخاص بها هي صورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة "كانت صورة ليها وهي بتضحك وكأنها بتقولي مبروك ده الاحساس اللي جالي الله يرحمها ويحسن إليها".


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ومن جانب آخر، أكدت رانيا محمود ياسين، أن والدها الفنان الكبير محمود ياسين بصحة جيدة، مطالبة الجمهور بعدم الاستماع لمروجي الشائعات، قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد ضايق مدام رجاء الجداوي بكلمهم ونزل من معنويه حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي والله ونعم الوكيل في اللي يجيب سيرة ابويا ويبشر عليه بحاجه وحشة".


يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

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