بنسبة نجاح 100٪.. شوشة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في سيناء

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪ من المتقدمين للامتحانات.

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اليوم الخميس،









وقال اللواء شوشة، بحسب بيان، إن جائحة كورونا دعمت تجربة التعليم عن بعد وحثت الطلاب على سرعة التحصيل العلمى، وإن التعليم عن بعد بداية جديدة وفرصة للطلاب لدعم التواصل والتحصيل العلمي.







وأضاف أن ما كان يحصله الطالب خلال 3 سنوات أمكنه تحصيله خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 3 أسابيع، وأن تجربة الأبحاث كانت قاصرة على طلاب الجامعة، لكنها أصبحت حاليا (ولأول مرة) متاحة لجميع طلاب المدارس بما فيها المرحلتان الابتدائية والإعدادية، مما يؤكد أهمية تجربة التعليم عن بعد باعتبارها إحدى وسائل التعليم المهمّة.







وقدم المحافظ التهنئة للطلبة الناجحين، مؤكدا الاهتمام بالعملية التعليمية في مختلف مراكز ومدن شمال سيناء.









بدوره، أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ ٥٥ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٥٥ طالبا وطالبة، نجحوا جميعا في الامتحانات بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.







حضر اعتماد النتيجة كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وجاد طه جاد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.