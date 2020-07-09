عقب امتحان الاستاتيكا.. طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية: سهل ومباشر

أدى طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، الشعبة العملية، اليوم الخميس، امتحان الاستاتيكا وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقب الامتحان، أعرب عددًا من الطلاب في تصريحات لصدى البلد عن رضاهم عن مستوى الامتحان، وقالوا إن الامتحان سهل ومباشر ولم تكن به أسئلة صعبة.

وتفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان امتحان الثانوية الأزهرية بلجنتي معهد: بنين الإسكندرية، ومعهد فتيات سموحة النموذجي؛ للاطمئنان على مستوى الامتحان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية داخل اللجان.

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واطمأن الشيخ أحمد هاشم، على مستوى الامتحان، والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية داخل اللجان.





كما تفقد لجان الامتحان داخل المعاهد، وتابع التزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتزام الطلاب وجميع العاملين بالوسائل الوقائية والصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة وأمن الجميع، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى منه.





وجرى التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحانهم، والتأكيد على تطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب، والنظافة المستمرة للجان، ودورات المياه داخليًا وخارجيًا.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 /2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.





وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.