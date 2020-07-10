جامعة الإسكندرية: إعداد نموذج تدريبي مبتكر لدعم التحول الرقمي في العملية التعليمية

انتهت وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية من إعداد فريق جديد من المدربين على نظام مودل وذلك تماشيًا مع الوضع الراهن فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، وضرورة التحول إلى إستخدام النظم المختلفة للتعلم عن بعد، من خلال نظام ثابت معتمد لإستمرار العملية التعليمية بشكل كفء للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية





وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من إعداد مجموعة كبيرة من المقررات التى تعد نماذج ممثلة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وقد تم إعدادها بشكل مشرف وشديد الإحترافية.





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وأشار إلى أن أن الوحدة من خلال دورتين متتاليتين انتهت من إعداد ٤٨ مدرب، وبلغ عدد المتدربين على إستخدام نظام مودل 517 متدرب، من مختلف التخصصات بالجامعة ويمكنهم خلال الفترة المقبلة دعم زملائهم فى الكليات والمعاهد المختلفة.





وأضاف جابر أن جامعة الإسكندرية سيكون لها دور الريادة فى التدريب بهذا النموذج المبتكر: تدريب (مودل) على نظام إدارة التعلم (مودل) ذاته تمهيدا لتعميمه كنظام موحد يتميز بالعديد من الخصائص التى تدعم المستخدمين فى تقديم مقرراتهم بالشكل المناسب للتخصصات المختلفة.





من جانبها قالت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، أن التدريب مستمر لباقى أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة بنفس النهج، على المقررات المزمع طرحها خلال العام الجامعي القادم.



