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مرأة

بكاش مايوه أخضر.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على انستجرام

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:01 م
فرح علي
فرح علي
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آية التيجي
حرصت المذيعة فرح علي على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وقد ظهرت فرح علي بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وتألقت فرح علي فى الصور بإطلالة صيفية جذابة ، حيث كاش مايوه باللون الأخضر، وارتدت حقيبة من الجلد بألوان مختلفة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت فرح علي شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

واعتمدت فرح علي على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف فرح على في إختيار أكسسورات؛ حيث انها اكتفت بارتداء نظارة شمسية باللون البني.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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