تامر حسني يواصل تصوير فيلم مش أنا

فيلمه الجديد "مش أنا" تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة. يواصل الفنان تامر حسني، تصوير





نشر تامر حسني، صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام" وعلق على الصورة قائلًا : " رجعنا من ٣ ايام نصور باقي فيلم

(( مش انا )) انا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتي ان شاء الله يعجبكم".



