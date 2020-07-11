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فن

تامر حسني يواصل تصوير فيلم مش أنا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:06 م
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
يواصل الفنان تامر حسني، تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

نشر تامر حسني، صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام" وعلق على الصورة قائلًا : "رجعنا من ٣ ايام نصور باقي فيلم
(( مش انا )) انا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتي ان شاء الله يعجبكم".

ومن الأرجح أن يتم تصوير المشاهد المتبقية في مصر، حيث تم تصوير معظم مشاهد العمل بين مصر والسعودية. 

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الفيلم يقوم ببطولته تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدواني وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق. 

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة نفسية ويتعرض للعديد من المصاعب في حياته. 
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