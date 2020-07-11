من بينها الرعاية الصحية.. 7 طرق ستغير بها شبكات الجيل الخامس 5G العالم

تعد شبكات الجيل الخامس 5G ، من أهم التقنيات تطورا في تاريخ الاتصالات، حيث تقدم طفرة تكنولوجية في جميع المجالات، كما ستؤثر على طريقة حياة البشر في المستقبل، وستساعد شبكات الاتصالات من الجيل الخامس 5G ، على إتاحة مجموعة مذهلة من المنتجات، والخدمات الجديدة المبتكرة، وذلك بفضل سرعات الاتصال الأعلى، ووقت الاستجابة الأسرع، حيث سيصبح الاتصال اللاسلكي أسرع، وأقل تكلفة.









ووفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن شبكة الجيل الخامس 5G ستغير العالم بعدة طرق مختلفة، وفيما يلي سنوضح لك الطرق السبع التي ستغير بها شبكة 5G العالم.

















1. المدن الذكية:

كما في أفلام الخيال العلمي، ستساعدك شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، على جعل جميع الأجهزة الذكية بمنزلك أو مدينتك متصلة ببعضها البعض، على سبيل المثال يمكن ربط الثلاجة مع المساعد الذكي، والتي يمكنك إعطاءها الأوامر من خلال المساعد لترتيب الأشياء الموجودة بداخلها، بالإضافة إلى ذلك سوف ترسل الشبكة إشعارات لتحذر السائقين مباشرة على لوحة القيادة في سيارتهم من إشارات المرور وإشارات الطريق.









كما يمكن لاتصال الـ 5G، التعامل مع الأجهزة المتصلة بشكل متزامن أكثر بكثير من 4G وتقديم اتصال ثابت دون انقطاع، حيث يمكن لشبكات الجيل الخامس الاتصال مع مليون جهاز متصل، مما يجعله نقله كبيرة في مجال الإنترنت.











2. سيارات بدون سائق:

تعتبر السيارات ذاتية القيادة هي وعد آخر للمستقبل من أفكار الخيال العلمي تتحقق ببطء، حتى تعمل بشكل مستقل تمامًا، وتحتاج هذه السيارات إلى شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، حيث تتطلب السيارات بدون سائق أوقات استجابة سريعة جدًا وهنا يأتي وقت الاستجابة المنخفض لـ 5G، فعند السفر بسرعة عالية، يتعين على السيارات المستقلة اتخاذ قرارات سريعة حقًا والتواصل مع المنصات السحابية والمزامنة مع العناصر الأخرى المتصلة في المدن الذكية، وتعمل كبرى شركات السيارات والتكنولوجيا العاملقة مثل Tesla و Google و Uber و Apple، لإضافة تقنية 5G في أجهزتهم.









3. الواقع المعزز:

انتشار الحديث عن تقنية الواقع الافتراضي، الذي أطلق قبل عامين، ولكن التكنولوجيا تواجه بعض التحديات الصعبة، إذ تحتاج إلى الربط بأجهزة قوية، حيث تتطلب تطبيقات AR / VR الكثير من النطاق الترددي والدقة العالية لجعل العالم الافتراضي يبدو حقيقيا، وهنا يأتي دور شبكات الـ 5G، إلى جانب ذلك ستجعل تقنية الاتصال الحديثة ألعاب AR / VR ممتعة، ستسمح شبكات 5G للناس بإنشاء تفاعلات في الوقت الحقيقي في جميع أنحاء العالم.











4. خدمات التدفق:

في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، زاد الإقبال على خدمات البث والتي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، مثل Netflix، وعلى الرغم من أن جهاز 4K TV الخاص بك يمكن أن يعمل بشكل جيد على اتصال LAN أو WiFi، إلا أن الأجهزة الأخرى لا تسمح بهذا، وهنا تعمل شبكة اتصال 5G على زيادة سرعة الإنترنت لت 8K، لبث الأفلام بدقة عالية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.











5. ألعاب الهاتف المحمول:

تتطلب جميع ألعاب الهاتف المحمول في الوقت الحاضر اتصالا بالإنترنت، ولا تسمح أوقات استجابة شيكة الـ 4G بتشغيل الألعاب التنافسية في العديد من الأنواع، ويبلغ متوسط ​​زمن انتقال 4G LTE حوالي 70 مللي ثانية في حين يمكن لشبكة 5G تقريبًا أن تصل إلى 1 مللي ثانية، وهذا يعني أنك ستتمكن من لعب ألعاب سريعة الوتيرة مثل ألعاب القتال على الإنترنت من خلال هاتفك، وستفيد منصات الألعاب السحابية مثل Google Stadia أو Microsoft xCloud، من شبكات الجيل الخامس أكثر لتشغيل الألعاب على الهواتف والأجهزة اللوحية بدقة عالية دون حدوث عوائق.





6. تنزيلات أسرع:

توفر شبكة اتصال الجيل الخامس 5G سرعات تنزيل أسرع بنسبة 20٪ من 4G، لن يختفي شريط تقدم التنزيل الصغير الذي يظهر عند قيامك بعملية تنزيل، ولكنك ستراه بالتأكيد لفترة زمنية أقصر، في بعض البلدان، ستكون سرعة التنزيل 5G أسرع من WiFi، مما يعني أنه سيتم الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق عالي السرعة عاجلًا أم آجلًا في كل مكان وفي جميع الأوقات.









7. الرعاية الصحية:

سيكون لشبكة 5G تأثيرات متعددة على مجال الرعاية الصحية والطب، حيث سيسمح للمستشفيات بتبسيط أنظمة الاتصالات الداخلية، علاوة على ذلك، ستستفيد أيضًا المعدات الطبية المختلفة مثل المستشعرات وآلات الفحص وأدوات التشخيص من شبكة 5G السريعة والموثوقة، كما ستصبح العمليات الجراحية عن بعد ممكنة مع روبوتات العمليات الجراحية التي يتم توصيلها عن بعد، والتي يتم إجراؤها عن طريق شبكة الجيل الخامس.