AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بدءا من ميدان المساحة للمنطقة الأثرية.. غلق جزئي بشارع الهرم 48 ساعة

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:13 م
شارع الهرم
شارع الهرم
Advertisements
مصطفى الرماح
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع البدء فى تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية (غاز طبيعي) الخاصة بالمشروع القومى لـ مترو أنفاق الخط الرابع والمتعارضة مع مسار المشروع والتى تستلزم غلق جزئى لـ شارع الأهرام أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية، وذلك لمدة "يومين" إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/7/2020 حتى يوم الإثنين الموافق 13/7/2020 إبتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة 4 أيام تبدأ صباح غد الخميس.. غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين أمام مول زيزينيا

الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة ٣ أيام

لمدة 4 أيام .. غلق جزئي لشارع الهرم بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق

غلق جزئي لشارع الهرم أمام شارع فاطمة رشدى لمدة 4 أيام

ترشيحاتنا

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

السيسي: معندناش حاجة نداريها ونتكسف منها .. ولن نسمح بالعشوائيات مرة أخرى

السيسي : لن نتردد أبدا عن الوقوف فى مواجهة مخالفات البناء

توقعات عالمية جديدة بشأن أسعار الفائدة في مصر.. اعرف أكثر

السيسى: استخراج قرار نزع ملكية للجراجات غير المستخدمة.. فيديو

من بينها الأسمرات ٣.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل