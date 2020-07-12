بدءا من ميدان المساحة للمنطقة الأثرية.. غلق جزئي بشارع الهرم 48 ساعة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع البدء فى تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية (غاز طبيعي) الخاصة بالمشروع القومى لـ

والمتعارضة مع مسار المشروع والتى تستلزم غلق جزئى لـ

أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة

بالاتجاه

القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية، وذلك لمدة "يومين" إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/7/2020 حتى يوم الإثنين الموافق 13/7/2020 إبتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.